Millioner til psykologhjælp i Region Syddanmark bliver aldrig brugt

- Ansæt flere psykologer

For at få alle pengene brugt, foreslår Dansk Psykolog Forening, der repræsenterer de i alt 169 psykologer tilknyttet Region Syddanmark, at deres medlemmer får hævet det beløb, de maksimalt må arbejde for. I 2021 er omsætningsgrænsen 324.370 kroner for afregning af depressions- og angstbehandling per psykolog.

Samtidig er udgifterne til behandling af angst og depression steget med godt 30 procent fra 2018 til 2020. Blandt andet derfor så psykologforeningen gerne, at der blev oprettet flere ydernumre - altså givet lov til, at flere psykologer må arbejde for den offentlige sygesikring.

- Jeg mener, regionen har en pligt til at tage nogle initiativer til at få de penge brugt på psykologbehandling. Et af de åbenlyse initiativer, de kunne tage, var at oprette flere ydernumre. Derudover har vi foreslået, at man kan hæve grænsen for, hvor meget psykologerne må arbejde, så de, der har mulighed for at tage flere klienter ind, kan gøre det, mener Eva Secher.