Mindre skærmtid får børn til at bevæge sig mere

Overraskelse: De voksnes vaner ændrede sig ikke

Noget overraskende fandt forskerne ingen forskel i mængden af bevægelse i fritiden mellem de voksne medlemmer af familierne, der begrænsede deres skærmbrug og kontrolfamilierne.

- Vi var noget overrasket, da vi så tallene for de voksne forsøgspersoner, men det kan nok forklares med, at voksne typisk ikke er spontant aktive ligesom mange børn. Selvom vores studie peger på at reducere brug af skærm i fritiden hos voksne vil være en ineffektiv måde at fremme deres bevægelse, kan det alligevel være en god ide for forældre at balancere deres brug af skærm i hjemmet, fortæller Anders Grøntved.

- Vi ved fra vores egen forskning, at forældrenes skærmbrug i hjemmet er stærkt relateret til børnenes skærmbrug. Det kan derfor være en vigtig brik i at hjælpe børnene til et balanceret brug, hvis forældrene også adresserer deres eget skærmbrug i hjemmet, siger han.