Mobning topper i folkekirken

Forekomsten af mobning blandt ansatte i folkekirken er højere end på det resterende danske arbejdsmarked.

Det konkluderer en ny undersøgelse iværksat af Kirkeministeriet, hvor arbejdsmiljøet har været under lup.

Den landsdækkende undersøgelse er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 7570 ansatte i folkekirken. Her har 14,4 procent svaret, at de inden for de sidste 12 måneder har været udsat for mobning på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynets nationale overvågning af lønmodtageres arbejdsforhold viste i 2023, at det tilsvarende tal var ni procent på det danske arbejdsmarked.

Størstedelen af de adspurgte, der har angivet, de indenfor det seneste år har været udsat for mobning, svarer, at mobberen var et medlem fra menighedsrådet.