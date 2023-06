Det skriver Nordea-fonden i en pressemeddelelse.

- Vi ønsker at sende et stærkt signal til unge om, at faglige uddannelser er vigtige og værdifulde, og at alle faglærte kan være stolte af deres håndværk, siger Henrik Lehmann Andersen, der er administrerende direktør i Nordea-fonden.

Skolerne kan søge om minimum en million kroner i støtte per projekt indtil den 26. oktober.