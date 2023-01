Nu er den nye lægevagtaftale klar

Fanø og Ribe mister lægevagten, mens skadeklinikkerne i Grindsted og Tønder indgår i den nye aftale.

Region Syddanmark overtager desuden alle lægevagtens opgaver i tidsrummet fra klokken 23-08 fra 1. februar. Der indføres også en akutknap, der giver patienter med akut behov eller udvalgt personale på plejehjem og bosteder mulighed for at komme foran i køen.



En række nye tiltag i aftalen skal sikre, at ressourcerne i lægevagten udnyttes bedst muligt. Regionen stiller derfor yderligere hjælpepersonale til rådighed for lægevagten, så de bruger mere tid på at tilse patienter.