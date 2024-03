Nu kan du besøge lægevagten otte nye steder

Regionen er nemlig kommet i mål med en udvidelsen af otte nye konsultationssteder i lægevagten blandt andet i Fredericia og Haderslev.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Det betyder, at borgere nu kan få lægehjælp om aftenen og i weekenderne på 19 forskellige steder i Region Syddanmark.

- Med 19 konsultationssteder bringer vi lægevagten tættere på syddanskerne, som der har været et stort ønske om fra både politikere og borgere. Derfor håber jeg, at borgerne vil tage godt imod tilbuddet, siger formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen Pernelle Jensen (V).



I Syd- og Sønderjylland er der nu tale om, at lægevagten er at finde i Esbjerg, Kolding, Aabenraa, Vejle, Sønderborg, Fredericia, Haderslev, Varde, Brørup, Svendborg, Grindsted og Tønder.