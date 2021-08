Nu kan du blive vaccineret uden Nem-ID

Fra uge 33 kan man blive vaccineret flere steder i Region Syddanmark uden en forudgående tidsbestilling. Der er nemlig mange vacciner på lager, og der er personale klar til at stikke, lover regionsformand Stephanie Lose (V).

- Vi vil gerne give syddanskerne et fleksibelt vaccinationstilbud, så flest muligt takker ja til vaccinen, og det indebærer, at man ikke behøver at bestille tid på forhånd. Personalet og vaccinerne er klar, så når det passer ind i hverdagen, kan man nu svinge forbi og få et stik, siger hun.

Drop-in i fem byer

I uge 33-34 er der drop-in-stik i vaccinationscentrene i Sønderborg, Rødekro, Esbjerg, Vejle og Kolding. med både Moderna og Pfizer.

Tilbuddet gælder alle, som er 12 år eller ældre, og som er inviteret til vaccinationsforløb. Muligheden gælder både første og andet stik.

Vaccinerede med Moderna kan tidligst få deres andet stik efter 28 dage, mens der for Pfizer skal gå mindst 21 dage mellem de to stik.

Region Midtjylland har gjort de første erfaringer

I Region Midtjylland har man allerede gjort sig de første erfaringer med at tilbyde vaccination uden tidsbestilling.

Hen over sommeren har man bl.a. i Horsens og Hedensted tilbudt drop in-vaccinationer på forsøgsbasis.

Det er nu afløst af, at Region Midtjylland fra tirsdag i denne uge generelt tilbyder vaccination mod covid-19 uden tidsbestilling på alle vaccinationssteder.

Region Midtjyllands vaccinesteder har nu to spor: Et for dem, der tager chancen, og et andet for dem, der foretrækker tidsbestilling og en fast aftale.



Nemt uden Nem-ID

Muligheden for vaccination uden tidsbestilling gælder alle over 12 år og både første og andet stik.

- Vi har både vacciner og ledige hænder, og forsøg har vist, at nogle borgere foretrækker fri adgang og evt. ventetid, fremfor at bestille tid og møde op på et bestemt tidspunkt. Dem vil vi gerne tilbyde vaccination på denne måde, siger Anders Kühnau (S), formand for regionsrådet i Region Midtjylland.

De første praktiske erfaringer med vaccination uden tidsbestilling i Horsens og Hedensted viser, at interessen er til stede.

- Stille og roligt kommer der flere spontant og får et stik. Mange får på den måde fremrykket deres færdigvaccination - men det får også andre til at få klaret vaccination uden nem-ID og computerbøvl, siger Anne Overgaard Bohlbro, sundhedsfaglig projektleder, Region Midtjylland.

I de kommende uger har Region Midtjylland ca. 100.000 ledige vacciner.