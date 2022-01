Nu kan også børnene blive testet på alle teststeder i Region Syddanmark

Hvis man vil have coronatestet sine børn, der er to år og opefter, så er der gode nyheder. Region Syddanmark har fra i dag strømlinet dets testtilbud til borgerne i næsten alle aldre. Det betyder, at alle teststeder i regionen, hvad end det er antigentests eller PCR-tests man ønsker, nu tilbyder dem for alle borgere i alderen fra to år og opefter.

Det oplyser Region Syddanmark.

Tidligere har forældre skulle ud på lidt af en opgave, når man skulle finde testmuligheder for de yngste. Det har nemlig ikke været alle steder, der tilbød coronatest til de mindste, men det er der altså ændret på fra og med i dag. Det er en nødvendighed med flere testmuligheder, oplyser koncernsdirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen.

- Vi ser, at coronasmitten breder sig blandt de yngste børn, og derfor har vi set på mulighederne for at gøre det så enkelt og nemt som muligt at få testet sit barn i Region Syddanmark, siger Kurt Espersen.

Myndighederne anbefaler, at børnene kun bliver PCR-testet, når det er nødvendigt, og det er også noget Region Syddanmark forholder sig til.

- Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke systematisk test af børn under 12 år, men det anbefales at PCR-teste børn, som har været nærkontakt eller har lette symptomer, og så kan man vælge at hurtigteste før et besøg hos bedsteforældrene, siger han.