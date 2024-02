Nu kommer der mere hjælp til børn og unge med et sygt familiemedlem

Derfor har Region Syddanmark afsat penge til 12 forskellige initiativer, som skal støtte børn og unge, der er pårørende.



Hvert år oplever cirka 80.000 børn og unge i alderen 0-28 år at have en forælder med en alvorlig sygdom, mens cirka 45.000 børn og unge oplever at have en alvorligt syg søskende. Det kan være meget indgribende i børnene og de unges hverdag, og det kan påvirke deres mentale trivsel.



Derfor ønsker regionsrådet at udvikle og forbedre den måde, sygehusene i dag støtter børn og unge i familier med både fysisk og psykisk sygdom.

Regionsrådet har nu afsat knap 3 millioner kroner til 12 indsatser, der i 2024 og 2025 skal afprøve nye måder at støtte børnene og de unge på. Indsatserne er fordelt ud over regionens fem sygehusenheder – herunder også Psykiatrisygehuset.