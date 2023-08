Nu sendes betjening af nattelægevagt i nyt udbud

Som en del af den lægevagtsaftale, der er blevet indgået mellem Praktiserende Lægers Organisation og Region Syddanmark, skal regionen fra 1. februar 2024 overtage betjeningen af lægevagten mellem klokken 23.00 og 08.00.

Tidligere på året sendte Regionen natbetjeningen i udbud, for at finde ud af, hvordan lægevagten skal betjenes om natten fremover.

Det nye udbud omfatter ifølge Region Syddanmark to modeller. En, hvor en privat leverandør tager over, og en, hvor det vil være regionens ansvar at organisere og bemande sygebesøg. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Inden 1. oktober vil der blive truffet en beslutning om, hvorvidt det bliver en ekstern leverandør eller Region Syddanmark selv, der skal varetage opgaven.