Nu tilbyder Region Syddanmark at vaccinere sårbare ældre i eget hjem

Kommunerne er i disse dage i fuld gang med at ringe rundt til sårbare borgere over 65 år, der endnu ikke har fået en vaccine mod covid-19 for at tilbyde hjælp.

- Nogle har brug for hjælp til at booke en tid eller hjælp til transport, men vi har også en gruppe immobile borgere, som ikke kan transportere sig til et af vaccinationsstederne. Dem kan vi nu tilbyde vaccination i eget hjem, hvis de ønsker det, uddyber Kurt Espersen, der koncerndirektør i Region Syddanmark, i en pressemeddelelse.

Esbjergensere har fået vaccinestik i eget hjem

Borgerne, der tilbydes ekstra hjælp i forbindelse med vaccinationen og vaccination i eget hjem, tilhører målgrupperne to og tre.

Disse målgrupper omfatter dels borgere over 65 år, som får praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet og dels alle ældre over 85 år.

I Esbjerg Kommune er Region Syddanmark allerede torsdag begyndt at vaccinere immobile ældre over 65 år i eget hjem.

Borgere i de to særligt sårbare grupper vil blive kontaktet telefonisk af hjemkommunen. Man behøver altså ikke selv at ringe til kommunen.