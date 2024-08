Nu vælter myggene frem – luk vinduet før tusmørke

Flere Syd- og Sønderjyder var lørdag i aktion ved legene i Paris, og de fik repræsenteret landsdelen flot.

Særligt Nicolai Højgaard kunne gå veltilfreds fra golfbanen, da han efter to mindre gode OL-dage virkelig fik løftet sit spil.

Højgaard gik nemlig ni slag under par. Dermed er han nu i den samede stilling på en delt fjerdeplads.

Nicolai Højgaard er samlet på en score, der lyder 11 slag under par, og han lavede ikke en eneste bogey denne lørdag på Le Golf National.

Til gengæld syv birdies og én eagle. Han tangerede tilmed banerekorden på Le Golf National.

Med dagens præstation har Højgaard, men også landsmanden Thorbjørn Olesen, medaljer inden for afstand. Den førende spiller er den forsvarende olympiske mester Xander Schauffele, der fører sammen med spanske Jon Rahm. De er tre slag bedre ned Højgaard.

Allerede søndag skal Nicolai Højgaard forsøge at følge op på lørdagens flotte præstationer.

Rindom på andenpladsen

Anne-Marie Rindom formåede ligeledes at præstere flot denne lørdag, efter også at have fået en lunken start på OL.

I lørdagens sejladser i Ilca 6 blev hun nummer to i første sejlads, mens hun i de efterfølgende runder fulgte op med en ottende- og fjerdeplads.

Det sender Rindom seks pladser op i tabellen, hvorfor hun nu er at finde som nummer to i den samlede stilling. Dog har Rindom fortsat et godt stykke op til førstepladsen Marit Bouwmeester.