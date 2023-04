Ny aftale mellem Slesvig-Holsten og Region Syddanmark om energi, digitalisering og uddannelse

Selvfølgelig skulle det være på et økologisk mejeri, når nu en aftale om grøn omstilling skulle skrives under i dag. Og sådan blev det.

Fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (V) og ministerpræsident Daniel Günther (CDU) skrev under på en to-års samarbejdsaftale på Naturmælk i Tinglev.

Hjørnestenen i samarbejdet bliver den grønne omstilling, klima og bæredygtighed.

- Klimaet kender ingen grænser, og derfor er det helt afgørende, at vi samarbejder om klima, miljø og grøn omstilling. Det er der et rigtig stort potentiale i, siger Bo Libergren, der passer posten som regionsrådsformand, så længe Stephanie Lose er standin for sin formand, der er sygemeldt på ubestemt tid.

- I handlingsplanen tager vi fælles fremtidige emner som kunstig intelligens, grøn brint og vedvarende energi op. Samtidig glemmer vi ikke, at gensidig kulturel forståelse og sprog er væsentlige elementer i et vellykket samarbejde, fortæller Daniel Günther, ministerpræsident i Slesvig-Holsten.