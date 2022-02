Ny aftale: Patienter på venteliste skal færdigbehandles i år

Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner og regionsrådsformand for Region Syddanmark, har været med til at forhandle aftalen. Hun glæder sig over udsigten til, at de mange ventende patienter nu har udsigt til at blive behandlet.



- Forhåbentlig betyder aftalen for de patienter, der står på venteliste, at de kan få hjælp, og at vi henover året vil kunne få afviklet listerne.



Formanden fortæller, at det bliver regeringen, der kommer til at betale merudgifterne - uanset om der er tale om behandling på regionernes egne sygehuse eller privathospitaler.