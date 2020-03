Ny digital markedsplads skal hjælpe lokalt erhvervsliv

Fredericias borgmester regner med, at den lokale internetplatform er oppe at køre om en uges tid.

Inden længe kan fredericianere handle varer fra en lokal internetplatform, som Fredericia Byråd sætter i værk.

Det investerer byrådet i som et af de tiltag, der skal hjælpe Fredericia erhvervsliv gennem de økonomiske udfordringer, som corona-virussen har medført. Derfor er der blevet sat flere ting i værk fra Fredericia Kommune – blandt andet den digitale handelsplatform for lokale borgere.

- Det har vi sat i gang tirsdag, for at vores detailhandel kan få en digital markedsplads. I takt med at man ikke må mødes mere, skal alt i spil for, at vi kan holde erhvervslivet i gang, siger Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard (Soc. dem.) til TV SYD.

Den lokale internetplatform skal være et sted, hvor byens borgere kan handle og få leveret varer fra medlemmer af Fredericia Shopping.

Støt lokalt er budskabet

Fredericia Byråd har også flere tiltag på tegnebrættet. Blandt andet går de i gang med at fremrykke fremtidige indkøb og anlægsinvesteringer. Samtidigt opfordrer de fredericianerne til at handle lokalt og støtte de lokale butikker.

- Det er mange millioner kroner i investeringer og indkøb, som vi har fremrykket. Vi håber, det kan gøre en forskel for de lokale leverandører, at vi sætter alt det i værk. Og jeg vil ikke afvise, at der kommer flere hjælpepakker senere på ugen, siger Jacob Bjerregaard.

Den nye internetplatform bliver finansieret af de kommende Byforum i Fredericia med en investering på omkring 100.000 kroner. Fredericias borgmester regner med, at platformen vil være oppe at køre engang i næste uge.

