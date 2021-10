Ny hjælp til hjertepatienter: Marianne var gennem hjerteoperationer, hjertestop og depressioner

Marianne fortæller, at hun har haft en fornemmelse af "bare" at blive sendt hjem, uden at der er nogen opfølgning fra sundhedssystemet. At blive sendt hjem uden at være klædt på til at leve en hverdag efter en hjerteoperation.

- Jeg følte mig overladt til mig selv. Jeg skulle selv ringe og bede om hjælp. Ingen henvendte sig til mig. Jeg vidste ikke engang, hvilke symptomer der var normale og unormale efter operationen, siger hun.

- Det er vigtigt, at man nu kan få hjælp, så man ikke kommer til at stå med den samme ensomhed, som jeg har oplevet. Man får i stedet redskaber til at kunne komme videre, så man ikke bliver fastholdt i en dårlig situation.