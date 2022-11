Nye vaccinecentre skal gøre det nemmere at få influenzavaccine

- Det handler om god information og god tid. Og efterfølgende så får børnen sådan en lille trøstemus, som vi får lavet af nogle gode frivillige her på sygehuset og omegn. Og en juice så børnene alligevel føler, at der er noget godt ved at komme her, siger Charlotte Pugh, der er vaccinationsleder ved Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

Kan blive en hård sæson

Der er også en særlig grund til, at det netop i år er vigtigt at få en vaccine mod influenza, påpeger koncerndirektør i Region Syddanmark.

- Efter to år med nedlukning af samfundet forventer vi, at influenzasæsonen vil ramme hårdere i år. Det inkluderer også de mindste børn, siger han.

Vaccinen er en næsespray, der sprøjtes op i hvert næsebor. I Syd- og Sønderjylland er der vaccinationscentre i Vejle, Kolding, Esbjerg, Sønderborg og Aabenraa.