Opdateret: Operationer og behandlinger genoptages på sygehusene i regionen

Region Syddanmark meddelte torsdag ved middagstid, at man var nødsaget til at aflyse flere operationer og behandlinger. Årsagen var it-problemer, lød det i en opdatering på Facebook.

- På grund af it-problemerne vil regionens sygehuse være nødt til at aflyse operationer og behandlinger idag. Det beklager vi naturligvis, skrev de i opslaget.



Alle operationer genoptages

Ved 13.30-tiden kom der så en ny melding fra regionen - problemet er blevet løst.

- Regionens it-systemer kører igen, og regionens sygehuse genoptager derfor operationer og behandlinger igen, skrev Region Syddanmark på Twitter.



Der kan dog være uregelmæssigheder i løbet af torsdag eftermiddag, indtil alle systemer er fuldt oppe at køre.



Regionen er i fuld gang med at undersøge årsagen til nedbruddet, oplyses det i opdateringen.



Opfordrede til at møde op

Før problemet blev løst var TV SYD i kontakt med Sydvestjysk Sygehus, hvor man på daværende tidspunkt opfordrede sine patienter til fortsat at troppe op, hvis de havde en tid.

- Mød op, hvis du har en tid, og så tager vi den derfra. Selvom det ser ud til, at nogle sygehuse må aflyse, vil vi gerne have, at alle møder op, fortalte Rikke Rasmussen, der er kommunikationsmedarbejder ved Sydvestjysk Sygehus.