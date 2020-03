Operationer skal prioriteres, hvis mundbind slipper op

Mandag begyndte sygehusene i Region Syddanmark at opliste operationers prioriteringer, hvis lagrene af engangsartikler ikke kan fyldes op i den nærmeste fremtid. Det fortæller Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark.

Det sætter Region Syddanmark i værk, for at man kan have en beredskabsplan klar, hvis sygehusenes lager af blandt andet mundbind slipper op.

- De akutte, livstruende operationer og aktiviteter vil vi sikre til allersidste mundbind. Vi vil også sikre, at vores kræftpatienter får de behandlinger og operationer, som de har brug for. Til gengæld kan det være, at vi går på kompromis med mindre kirurgiske indgreb, siger Kurt Espersen.

Men Kurt Espersen lægger også stor vægt på, at det ikke er en prioritering, man sætter i gang med det samme. Som tingene ser ud lige nu, kan sygehusene klare mellem syv og ni ugers normal aktivitet i forhold til engangsartikler. Patienter skal derfor ikke forholde sig anderledes, selvom Region Syddanmark er kommet med udmeldingen, understreger han.

Kan ikke levere flere mundbind i nærmeste fremtid

Grunden, til at mundbind er en mangelvare, er, fordi de produceres i Kina. Normalt er det Abena i Aabenraa, der leverer mundbind til det danske sundhedsvæsen, men fordi deres fabrikker er placeret i Kina, tæt på Wuhan, så er alt det, der produceres, dedikeret til Kina på grund af coronavirussen. Abena får derfor ikke flere mundbind på lager lige foreløbigt.

- Vi kan ikke få nogen af vores varer til Danmark eller andre lande. Det gælder både mundbind, masker og beskyttelseskitler. Vi kan ikke se, om og hvornår det her kommer op i normalt gænge igen, har Abenas divisionsdirektør, Jens Rønn Olesen, tidligere sagt til TV SYD.

Det er på grund af den uvished, at Region Syddanmark begynder at lave prioriterede lister, så de kan være på forkant med de forskellige scenarier, der kan komme i fremtiden.