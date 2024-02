Over halvdelen af drikkevandsboringer er forurenet

Ifølge Mads Duedahl skyldes det både, at der bruges meget vand til industriproduktion, og at klimaforandringer har givet længere perioder med tørke, hvilket giver behov for at vande markerne.



- Sammen med forureningen er det med til at presse vores grundvand yderligere, siger Mads Duedahl.

Danske Regioner mener, at der mangler både et overblik over grundvandet og en større indsats for at vende udviklingen.