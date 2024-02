Det oplyser parterne på et pressemøde.



Lønrammen fordeles, så 5,81 procent falder i 2024, mens 2,99 procent falder i 2025.

- Vi er tilfredse med den aftale, der er indgået, siger FOA-formand Mona Striib på pressemødet.

Mona Striib er formand for fagforeningerne i Forhandlingsfællesskabet. Hun siger desuden, at det oprindeligt var hendes mål at nå en tocifret lønramme, men at virkeligheden viste sig at være en anden.