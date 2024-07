Overlæge efterlyser større fokus efter nye KOL-tal

Det er den kolde sandhed om kronisk obstruktiv lungesygdom populært kaldet KOL, som er en af de sygdomme, der forårsager flest dødsfald i Danmark.

En sygdom, som 400.000 danskere har, ifølge Sundhedsstyrelsen. Fordi der er mange ældre, og fordi en meget stor del af dem er tidligere rygere.

Sidste år slog nye tal fra styrelsen fast, at KOL - også kaldet rygerlunger - var den hyppigste dødsårsag i Danmark.

Nye tal fra Dansk Register for KOL under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram viser nu, at 31 procent af de patienter, der blev indlagt for første gang, var døde allerede et år efter indlæggelsen.

Andelen af patienter, der dør indenfor 30 dage i forbindelse med en KOL-relateret indlæggelse, er 16 procent.

Formanden for registret, professor og specialeansvarlig overlæge Anders Løkke fra Lungemedicinsk afdeling på Vejle Sygehus, kalder tallene uhyggeligt store.

Fordi det samtidig er den kroniske, dødelige sygdom, der omtales mindst, og som patienterne står mest alene med.

- Området har stort set stået stille i 15 år. Ikke engang kræft har så stor og hurtig dødelighed, siger han.

- Kræft rammes man af. KOL er derimod forbundet med skyld og skam. Den bliver af samme grund ofte diagnosticeret alt for sent.

Mindst 85 procent af tilfældene skyldes rygning.

- Men det samme gælder jo lungekræft og flere andre sygdomme. Og hvis vi afviste at behandle folk med til dels selvforskyldte sygdomme, kunne vi jo lukke en stor del af sundhedsvæsenet, siger Anders Løkke.

For ham er der ingen tvivl om, at der er akut brug for en national handlingsplan for KOL ligesom med kræft.

- Rehabilitering og rygestop har en klar effekt. Man kan få op mod 30 procent til at blive røgfri og få det betydeligt bedre.

- Alligevel er rygestopmedicin den eneste medicin, som meget syge patienter selv skal betale fuldt ud. På trods af at der er en klar overvægt af patienter med en ikke særlig stærk økonomi, siger Anders Løkke.