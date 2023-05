Partier udenfor regering imod afskaffelse af 10. klasse

- Vi ved, at mange unge for eksempel er glade for efterskolen, der ud over skolegang er med til at modne vores unge og lære dem værdien af at rydde op, lave mad og i det hele taget leve en mere selvstændig tilværelse, siger børne- og undervisningsordfører Karina Adsbøl.



Dansk Folkepartis undervisningsordfører, Alex Ahrendtsen, er trist over forslaget, hvis det virkelig er det, som Reformkommissionen vil komme med onsdag.

- 10. klasserne er en god overgang til erhvervsuddannelserne, og det er et godt år at bruge på efterskolerne. Det ødelægger de, siger han.

Hensyn til erhvervsuddannelser

Kommissionens anbefalinger kommer efter et bredt politisk ønske om at sikre, at en større andel af unge tager en erhvervsuddannelse.