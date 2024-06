Penge til regionerne er "et historisk løft"

- Den (aftalen, red.) er markant større, end da vi stod her sidste år. Det er for mig rigtig, rigtig vigtigt, at vi giver vores sundhedsvæsen nogle bedre rammer, end vi har i dag, siger Wammen på pressemødet.

Der afsættes blandet andet 111 millioner kroner til hurtigere behandling på kræftområdet. Det sker efter, at det er blevet afdækket, hvordan der har været lange ventetider på behandling for kræftpatienter.

Formand i Region Syddanmark Bo Libergren (V) er også tilfreds:

- Vi har fået en rigtig god aftale med et meget markant løft af sundhedsområdet. Det er det største løft i mange år. Det betyder også, at jeg allerede nu kan sige, at vi både kan få enderne til at nå sammen og samtidig have penge til at udvikle det syddanske sundhedsvæsen i 2025. Derfor står vi nu også med et godt afsæt for den budgetproces, vi i regionsrådet skal i gang med efter sommerferien.

Hjælp til stigende medicinudgifter

Regionernes udgifter til administration skal samtidig nedbringes med 104 millioner kroner i 2025, fremgår det også af aftalen.

Der afsættes også 600 millioner kroner i 2024 til et ekstraordinært løft af sundhedsområdet i regionerne, der presses af stigende medicinudgifter.

I 2023 måtte regionerne bruge 1,4 milliarder kroner mere på tilskudsmedicin, end man gjorde året før. Det er 1,1 milliard kroner mere, end der var budgetteret med i økonomiaftalen med staten.

