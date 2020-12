Pensioneret sundhedspersonale er klar til at corona-vaccinere

'Vil du hjælpe?'

Sådan står der i et stillingsopslag fra Region Syddanmark, der forsøger at skaffe hænder til at vaccinere syddanskerne mod covid-19. Noget tyder på, at det er der mange, der gerne vil.

Siden fredag er der landet 43 ansøgninger hos Charlotte Pugh, der er driftsleder for flere testcentre i regionen.

Flere af ansøgerne kommer fra pensioneret sundhedspersonale, som har mange års erfaring.

- Det er guld at få dem ind, for de kan det, og det, at de stadig har lyst og overskud, synes jeg er fantastisk, siger hun.