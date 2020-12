Pensioneret sundhedspersonale er klar til at vaccinere

'Vil du hjælpe?'

Sådan står der i et stillingsopslag fra Region Syddanmark. Meget tyder på, at det er der mange, der gerne vil.

Siden fredag er der landet 43 ansøgninger hos Charlotte Pugh, der er driftsleder for flere testcentre i regionen.

Flere af ansøgerne kommer fra pensioneret sundhedspersonale, som har mange års erfaring.

- Det er guld at få dem ind, for de kan det, og det, at de stadig har lyst og overskud, synes jeg er fantastisk, siger hun.