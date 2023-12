Placering af nyt vindmølletestcenter vil have konsekvenser ifølge minister

Din forgænger på posten udtrykte tidligere til TV Syd, citat: "Jeg har ikke noget ønske om at placere et vindmølletestcenter ved Vadehavet. Det er der ikke nogen af os, der ønsker." Er det også din holdning?



- Ja, jeg deler min forgængers holdning om, at dette er en svær beslutning, som vil have nogle konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at vi finder den bedst mulige placering, og for at gøre det, så kræver det, at vi undersøger alle muligheder grundigt, siger Morten Dahlin.

Kan du love, at I har en beslutning om, hvilke områder der skal miljøkonsekvens undersøges i starten af 2024?

- Jeg kan love, at vi tager drøftelsen i aftalekredsen, men jeg kan jo ikke svare for, hvad partierne kommer frem til. Det her er ikke en beslutning, regeringen står alene med. Det er en aftalekreds, slutter ministeren.