Politikerne åbner pengekassen for at stoppe fnat-epidemi

Antallet af borgere, der er ramt af hudsygdommen fnat, har ført til lange ventetider hos hudlægerne.

Derfor har Region Syddanmark besluttet, at den frem til udgangen af juni måned fjerner den økonomiske ramme, der har været med til at begrænse, hvor mange og hvor hurtigt patienter med fnat kommer i behandling.

- Syddanskere, der er ramt af fnat, skal have mulighed for at komme hurtigere i behandling, og med den her aftale håber vi, at ventetiden hos hudlægerne kommer længere ned, siger Bo Liebergren (V), der er formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, til TV SYD.

Otte gange så mange tilfælde

Ifølge formanden er der ikke konkrete tal på, hvor mange der er ramt af fnat, men på hudafdelingen på Odense Universitetshospital var der i 2019 otte gange så mange fnat-patienter som i 2017.

Selvom de praktiserende læger allerede sidste år fik mulighed for at udskrive fnatmedicin, er ventelisterne fortsat med at stige, skriver Region Syddanmark.

- Hudlægerne har mulighed for at udskrive andre typer medicin end de almindelige læger, derfor håber vi, at den nye aftale kan hjælpe flere patienter med fnat, fortæller Bo Liebergren.