Praktiserende læger opsiger vagtaftale med regionen

Siden 2007 har Region Syddanmark og PLO-Syddanmark haft en aftale om, at PLO-Syddanmark driver lægevagten i regionen.



- Den nuværende lægevagtsaftale er 15 år gammel og stammer fra en tid, hvor arbejdsbelastningen for praktiserende læger var langt mindre, og strukturen i sundhedsvæsenet var helt anderledes. Vi kan ikke i al evighed fortsætte med at køre uændret videre, siger formanden for PLO-Syddanmark, Birgitte Ries Møller.



Regionen regner med en ny aftale med lægerne

Ifølge Region Syddanmark får den opsagte aftale ikke i første omgang betydning for syddanskerne.

- Alle kan være helt trygge ved, at de kan få hjælp, når de har brug for det. Både nu og i fremtiden. Jeg håber og tror på, at regionen og PLO-Syddanmark i fællesskab også fremover kan finde frem til en god aftale, der fortsat sikrer høj kvalitet og nærhed i lægedækningen, og som samtidig moderniserer lægevagten, siger Bo Libergren.

11 ud af 22 konsultationssteder lukket under corona

Siden foråret 2020 har PLO-Syddanmark midlertidigt lukket 11 konsultationssteder i Region Syddanmark på grund af coronapandemien. Her har der hele tiden været forventningen fra regionens side, at man på et tidspunkt ville genåbne stederne, når samfundet blev normaliseret. Og det regner Bo Libergren med også vil ske.

- Vi har sagt til til PLO-Syddanmark at vi forventer, at de kommer til at køre igen, og det har de tilkendegivet, at de gør, siger venstrepolitikeren.



De mindre konsultationssteder, der fortsat er lukkede ligger i Brørup, Fanø, Fredericia, Ribe, Tønder, Varde og i fem fynske byer.

Lægevagtsaftalen med PLO-Syddanmark koster ifølge regionen 183,8 millioner kroner årligt.