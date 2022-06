Professor om listeriafund i Syddanmark: - Der er ingen grund til panik

Kostald og køleskab

Statens Serum Institut kender endnu ikke årsagen til udbruddet i maj, men en udredning er i gang.

For at blive ramt af infektionen, skal man spise noget, der indeholder listeriabakterien, for eksempel kødpålæg eller fødevarer, der ikke er varmebehandlet.

- Det er ikke en sjælden bakterie, for den kan findes i enhver kostald og lever i omgivelserne. Problemet er, at den kan formere sig i køleskabet, hvor andre bakterier dør, siger Hans Jørn Kolmos.

Han påpeger, at man skal spise en større mængde og være i én af risikogrupperne, hvis man skal være så uheldig at blive meget syg.