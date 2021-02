Regeringen melder onsdag ud om mulig genåbning

Opdateret med citater fra Sundhedsminister Magnus Heunicke

Regeringen vil onsdag 24. februar melde ud, hvorvidt der kan lempes på restriktionerne og i så fald hvilke.

Det oplyser Sundhedsministeriet i pressemeddelelse.

Meldingen 24. februar skal sikre, at samfundet "i ordentlig tid" får varsel om, hvorvidt noget kan åbnes, eller om hvilke restriktioner der forlænges 28. februar, hvor de nuværende står til at udløbe.

Regeringen modtager mandag fagligt input fra den såkaldte indsatsgruppe, der kan anbefale udfasning og videreførelse af restriktioner.

Folketingets partier modtager efterfølgende beregningerne, som den såkaldte ekspertgruppe i øjeblikket regner på.

Sundhedsministeren og justitsministeren vil tirsdag drøfte beregningerne med Folketingets partiledere.

- Planen for genåbning bygger på, at det selvfølgelig skal være sundhedsfagligt forsvarligt, når vi lemper restriktioner. Samtidig skal genåbningen ske med størst mulig forudsigelighed om, i hvilken takt forskellige dele af samfundet vil blive åbnet igen, siger Sundhedsminister Magnus Heunicke, der oplyser, at regeringen ikke ønsker at holde samfundet lukket en dag længere end nødvendigt.

- Derfor er de matematiske udregninger, de sundhedsfaglige indstillinger og den Faglige Referencegruppes anbefalinger helt afgørende for, at vi på en sikker måde kan åbne samfundet mest muligt op i den situation, vi står i nu. Her har eksperterne på vores universiteter bidraget med et utrolig vigtigt arbejde, så vi har så stærkt et grundlag som muligt at genåbne ud fra, siger han.