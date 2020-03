Regeringen planlægger hastelov for forsamlingsforbud

Regeringen vil torsdag fremlægge en hastelov for Folketinget, der skal gøre det muligt at forbyde større forsamlinger på grund af frygten for spredning af coronavirus.

Det glæder Jan Mols Poulsen, der er leder af spillestedet Tobakken i Esbjerg. Han fortalte tirsdag til TV SYD, at han ikke havde ro i maven, når beslutningen skulle tages, om hvorvidt de skulle gennemføre koncerter eller ej. Han følte sig ikke klædt godt nok på til at tage den beslutning.

Derfor kommer meldingen som en lettelse.

- Det kan jeg kun bifalde, og er netop det, jeg har efterspurgt. Det resulterer i, at jeg ikke skal tage nogle beslutninger, som jeg ikke har kompetencer til. Derfor er det rart, at de begynder at tage ansvar og handle på det, siger Jan Mols Poulsen.

Flertal for forbudsmulighed

Der har ikke tidligere været lovhjemmel for at forbyde større forsamlinger, siger politisk ordfører for Socialdemokratiet Jesper Petersen.

- Som statsminister Mette Frederiksen bebudede allerede i går (tirsdag. red.), så vil regeringen gennemføre hastelovgivning. Et af elementerne er muligheden for at lave et generelt påbud om ikke at afholde arrangementer af en vis størrelse.

- Det har ikke været en mulighed, regeringen eller nationale sundhedsmyndigheder har haft, siger ordføreren, der glæder sig over, at der umiddelbart er stort flertal for en sådan lov:

- Partierne sparker her en åben dør ind. Det er kun positivt, at der er et stort flertal i Folketinget for at give regeringen den mulighed.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, regner med, at Venstres 43 mandater i Folketinget, vil kunne støtte op om forslaget.

- Jeg synes, at det lyder rigtigt positivt, at regeringen lytter til Folketingets partier, så man kan få fjernet den usikkerhed, der ligger i at lægge beslutningen ud til arrangører, siger formanden.

Hastelov på få dage

Når en hastelov er på plads - hvilket kan ske på få dage - vil det så være op til regeringen, om loven skal benyttes.

- Det er med henblik på at kunne benytte sig at muligheden, at regeringen foreslår hastelovgivning.

- Hvordan det så skal gennemføres, og hvor mange det skal omfatte, er et spørgsmål om, hvad sundhedsmyndighederne finder frem til og er ikke en politisk beslutning, siger Jesper Petersen.

Tidligere onsdag sagde formand for De Konservative, Søren Pape Poulsen, om sin støtte til et forbud:

- Det er ikke rimeligt, at man beder private arrangører at vælge mellem folkesundheden og så at gå fra hus og hjem. Det er ikke rimeligt at sætte folk i den situation.

Til det henviser Jesper Petersen til den kompensationsordning, finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterede tirsdag.

Her vil arrangører, der har valgt at aflyse allerede planlagte arrangementer i marts, kunne søge økonomiske kompensation hos staten.