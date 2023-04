- Gode tyskkompetencer er vigtige i hele Danmark, men særligt i vores landsdel er de en stor fordel, idet mange syddanske virksomheder efterspørger medarbejdere med tyskkompetencer. Derfor inviterer vi nu ungdomsuddannelsesinstitutioner og institutioner for forberedende grunduddannelse til at ansøge om midler til projekter, der kan forbedre syddanskernes tyskkundskaber, fortæller formanden for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark Michael Nielsen (K).