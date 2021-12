Region afskaffer behandlingsgarantien - det gør anden region ikke

Tirsdag blev et flertal i Folketinget enige om at suspendere behandlingsgarantien midlertidigt på grund af coronasituationen.

Regionsrådformanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), kalder det, på Facebook, et problem, at patienterne ikke længere automatisk får et tilbud om at komme på et privathospital, hvis der er et relevant eller hurtigere tilbud der.



Behandlingsgarantien sikrer nemlig, at man som patient har ret til at vælge at blive udredt og behandlet hos et privathospital efter mere end 30 dags ventetid i det offentlige.

Derfor vælger Region Syddanmark at se bort fra suspenderingsmuligheden, fortæller regionsrådsformand Stephanie Lose (V) til DR.



- Det gør vi, fordi vi synes, det er vigtigt, at vi bruger både den offentlige og private kapacitet, siger hun til DR.

Region Midtjylland gør det modsatte

Anderledes forholder Region Midtjylland sig, der torsdag aften kan fortælle i en pressemeddelse, at de vælger at suspendere visse patentrettigheder - blandt andet behandlingsgarantien.

- Den akutte coronasituation udfordrer os med stort tryk på hospitalerne. Folketinget har åbnet for, at hospitalerne kan prioritere de mest syge først. Den mulighed vil vi gerne åbne op for og uændret trække på privathospitalernes kapacitet, siger Region Midtjyllands rådsformand, Anders Kühnau (A), i pressemeddelsen.



Det betyder også, at regionens hospitaler kan vælge at udskyde planlagte og fremtidige undersøgelser, behandlinger og indkaldelser for at sikre kapacitet i forbindelse med COVID-19 situationen.

Region Midtjylland skriver, at begrænsningen gælder fra 5. til 30. januar 2022. Det er den periode, som Sundhedsstyrelsen spår, bliver den værste periode i pandemien.

Når patientrettighederne genindføres i februar 2022, vil Region Midtjylland ligestille patienter, der er henvist i dagene den 5. til 30. december med patienter, der bliver henvist efterfølgende.

Det er Region Midtjyllands "ambition at henvise borgere til udredning og behandling på privathospitaler i samme omfang som normalt - trods suspenderingen", skriver de i pressemeddelelsen.