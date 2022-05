Region efterlyser ideer: Hvordan kan vi få flere til landdistrikterne?

Kan det næste lokale event være vejen frem flere borgere i dit lokalområde?

Det er i hvert fald, hvad Region Syddanmark håber på med en ny pulje, som skal finansiere lokale ideer, der kan trække folk til landdistrikterne.

- Vi har et håb om, at vi kan være hjælpemotoren til den lokale drivkraft, hvor man kan sparke gang i noget, siger Michael Nielsen fra Konservative, der er udvalgsformand for Udvalget for Regional Udvikling.

Mere liv til lokalområdet

En ny undersøgelse fra Region Syddanmark, 'Det attraktive liv i landdistrikterne', viser nemlig, at borgere føler sig tilknyttet et lokalområde, når de har mulighed for at være med i fællesskaber og sociale arrangementer.