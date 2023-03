Region får lov til at bruge over 450 millioner ekstra på supersygehus

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Det er dog ingen overraskelse, at supersygehuset bliver dyrere at bygge end først antaget. Det meldte regionen nemlig ud i december sidste år.

I samme ombæring blev det også meldt ud, at byggeriet også vil blive forsinket med et år, hvilket betyder, at de første patienter forventes at kunne rykke ind sidst i 2025 og alternativt i foråret 2026.

Årsagen til merudgiften skal ifølge regionen findes i inflation og afledte konsekvenser af covid-19 og krigen i Ukraine.

Med det forøgede budget til projektet øges den samlede budgetramme til 8,2 milliarder kroner.