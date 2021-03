Region holder teststeder åbne alle dage i påsken

Derfor vil teststederne i regionen være åbne alle dage i påskeugen - også helligdagene.

Ydermere er der indkaldt ekstra medarbejdere på hurtigteststederne, for at så mange borgere som muligt kan få lavet en coronatest. Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelselse.



Undgå de travle dage og tidspunkter

Til trods for ekstra bemanding forventer regionen dog stadig, at der kan komme tryk på teststederne, og appellerer derfor til, at syddanskerne er fleksible med valg af tidspunkterne for test.

- Vi lægger os naturligvis i selen for, at alle, der ønsker en test i påsken, kan få foretaget en. Men vi forventer et stort pres på teststederne særligt onsdag i påskeugen samt første og anden påskedag. Vi håber derfor, at syddanskerne vil være fleksible i forhold til, hvornår de bliver testet, oplyser koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen.

Koncerndirektøren opfordrer til, at dem, der har mulighed for det, vælger en anden ugedag end lige onsdag, første og anden påskedag.

Samtidig anbefaler han syddanskerne så vidt muligt at sprede sig ud over hele dagen og ikke kun blive testet mellem klokken 15 og 17, hvor der er allermest travlt på teststederne.

På coronaprover.dk kan man bestille en PCR-test på en af regionens faste teststeder. Uden tidsbestilling kan man få lavet en hurtigtest på en af hurtigteststederne eller opsøge et af de mobile PCR-testtilbud.

Regionen opfordrer borgere til ikke at møde op i god tid, hvis man har bestilt tid, ligesom man skal spritte af og holde mindst to meters afstand til den næste i køen.