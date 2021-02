Region Syddanmark advarer: - Der er nogle hundehoveder, hængerøve og lusede amatører, der forsøger at udnytte coronakrisen

"Der er nogle hundehoveder, hængerøve og lusede amatører, der forsøger at udnytte coronakrisen! (Leder febrilsk efter Egon Olsen-emoji)", sådan begynder et opslag på Region Syddanmarks facebookside.



Årsagen til det lidt anderledes opslag fra regionens side skyldes, at der ér folk, der forsøger at narre fortrolige oplysninger fra borgere i regionen:

- Vi oplever af og til i regionerne, at nogle forsøger at udnytte coronasituationen til at snyde sig til folks private oplysninger. Det er sket løbende hen over det seneste år. I dag fik vi en henvendelse fra en borger, der oplyste, at vi nu også stod som falsk afsender af en sms, der opfordrede folk til at logge ind med brugernavn og NemID-login, og at man skulle scanne sit nøglekort. Andre har også modtaget beskeden, fortæller Carsten Bruun, der er presserådgiver i Region Syddanmark.



Her skal man booke tider:

Den falske besked linkede, så vidt Region Syddanmark er orienteret om, til corona-podning.net.

På grund af de falske henvisninger, valgte man fra regionens side at gå ud at advare om opslaget.

- Vi valgte derfor via Facebook at informere om de korrekte hjemmesider samt advare borgerne, så man kan tage sine forholdsregler. Borgerne i Region Syddanmark er rigtig gode til at dele den slags information, så vi passer på hinanden, og det er vi naturligvis glade for, siger Carsten Bruun.

Disse hjemmesider er de korrekte steder, både at booke prøver, vacciner samt se resultatet af sine test.

Book tid til coronatest på coronaprover.dk

Find jeres testresultater på sundhed.dk



Book tid til vaccine på vacciner.dk