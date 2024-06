Region Syddanmark advarer lægehus

Det skriver DR.

Det drejer sig om tre klinikker i Bylderup-Bov, Tønder og Augustenborg, der alle bliver drevet af Alles Lægehus.

Klinikkerne har haft for mange forskellige læger tilknyttet, og der har været lukket på dage, hvor det ikke var aftalt. Det giver konsekvenser.

Region Syddanmark sendte i maj i år bod på 291.000 kroner sammen med en advarsel til Alles Lægehus.



- For patienterne er det vigtigt, at de har en god og tryg konsultation og får en god og sikker lægehjælp. Og en del af det er, at de ser nogenlunde de samme læger, når de kommer gentagne gange, siger koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen, til mediet.

Hvis kontrakten fortsat bliver overskredet, kan det medføre, at den bliver ophævet.