Region Syddanmark investerer 20 millioner mod hackerangreb

- Det er oplysninger om psykiske problemer, samlivsproblemer, kønssygdomme. Det er oplysninger, vi ikke måske ikke engang deler med dem, som står os meget nært, siger lektor i Sundhedsjura Kent Kristensen til TV SYD om de patientfølsomme data, som regionen ligger inde med.

I dag har Region Syddanmark valgt at investere 20 ekstra millioner kroner på at styrke it-sikkerheden. Det skal forebygge, at personfølsomme patientoplysninger, som Kent Kristensen beskriver, ikke lander i de forkerte hænder og bruges til eksempelvis afpresning.

- Afhængigt af, hvilken stilling du sidder i, kan de oplysninger udgør en sikkerhedsrisiko for dig. Og derfor er det informationer, som bagmænd kan have interesse i at købe på nettet, siger Kent Kristensen.

"Vi bygger en mur"

I forvejen bruger Regionen Syddanmark 10 millioner kroner på it-sikkerhed, men det beløb bliver nu tredoblet.

- Lidt billedeligt talt bygger vi en stor mur, og så gemmer vi os inde bag ved muren, fordi vi håber på, at vi er sikre. Så håber vi på, at der ikke er nogen, der graver under muren eller igennem eller hopper over den, fortæller Morten Lundgaard, it-direktør i Region Syddanmark.

Registreret 60 angreb

Ifølge Morten Lundgaard er det nødvendigt at højne sikkerhedsniveauet på it-siden i regionen. I et notat fra regionrådsmødet står der, at man til dato har registreret 60 potentielle brud på personsikkerheden.

- Vi har et meget komplekst trusselsbillede, som er i konstant udvikling. Så det her er rettidig omhu fra regionens side af, siger Morten Lundgaard.

I dag afviser regionen 90 % af de mails, som de modtager, fordi de kan være farlige.

- Det kan være mails, som gør at en computer bliver låst, og så kan man ikke tilgå dataten derpå. Og så forlanger bagmændene et beløb, for at man kan få frigivet den data igen, siger Morten Lundgaard, it-direktør i Region Syddanmark.

Det trusselsbillede er dog ikke noget, man som patient skal bekymrer sig om, fortæller Mette Bossen Linnet, der er formand for Digitaliseringsudvalget i Region Syddanmark.

- Nej, det synes jeg ikke. Det kan være små ting, hvor det er utilsigtet adgang, eller det kan være ting, hvor man er i tvivl om, der er nogle informationer, der er blevet behandlet som de skulle, siger Mette Bossen Linnet.