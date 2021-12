Region Syddanmark med færrest bekræftede tilfælde af ny virusvariant

Mere end en fjerdedel har fået tredje stik

Samlet er der fundet i alt 15.452 tilfælde af smittede med omikronvarianten i Danmark. Det skriver Statens Serum Institut i deres daglige rapport om forekomsten af omikron.

Det stigende antal af omikrontilfælde har tidligere fået myndighederne til at fremrykke muligheden for et tredje vaccinestik, så immunforsvaret kan styrkes hen over vinteren.

Ifølge Statens Serum Institut har 26,5 procent af borgerne i Region Syddanmark fået det tredje stik.

Herunder kan du se, hvordan det ser ud med smittetallene i din kommune: