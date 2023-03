Region Syddanmark undersøger fire børnehaver for PFAS efter mistanke

Undersøgelsesarbejdet går i gang torsdag og fortsætter hen over påsken, hvor man med manuelle håndboringer udtager jordprøver i forskellige dybder ned til 50 cm under jordens overflade.

Det drejer sig helt konkret om Idrætsbørnegården Skratmosen i Sønderborg, Lynghøjen i Fredericia, Grejsdalens Børnehus i Vejle Kommune og en skovbørnehave på Ribevej syd for Varde. Derudover en offentlig legeplads på samme vej som Lynghøjen i Fredericia.



- Vi forventer ikke at finde det store, så det er et sikkerhedstjek, som vi går i gang med, siger Poul Erik Jensen (S), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.