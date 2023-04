Region Syddanmark vedtager psykiatriplan - sårbare unge skal på langfart efter bedre hjælp

Er man barn eller ung voksen og døjer med psykiske problemer i Syd- og Sønderjylland, så vil hjælpen i fremtiden kun kunne hentes i Aabenraa eller Odense.

Det står klart, efter regionsrådet i Region Syddanmark mandag har vedtaget en større omstrukturering af Børne- og Ungdomspsykiatrien.

- Jeg har blandede følelser. Jeg er selvfølgelig glad for, at indstilling fik flertal, og at vi nu ser frem mod, at vi forhåbentligt kan nedbringe ventetiderne en smule. Men jeg er også meget bevidst om, at der er medarbejdere, patienter og pårørende, der vil blive påvirket af beslutningen, siger Mette Bossen Linnet (V), der er formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark.