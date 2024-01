Region Syddanmark vil undersøge svindel med Ozempic

Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet bedt om at undersøge 132 sager, hvor forbruget af medicinen har været så stort, at det vækker opsigt.

Region Syddanmark oplyser tirsdag til Ritzau, at de er i gang med at undersøge, om der har været tilfælde i regionen, hvor borgere har indløst større mængder af Ozempic.



Det er patienter med type 2-diabetes, der kan få tilskud til Ozempic. Og her skal man som diabetespatient opfylde bestemte krav for at kunne få det offentlige tilskud.



Per patient kan tilskuddet til Ozempic udgøre op til et par tusind kroner om måneden. Medicinen koster op mod 24.000 kroner om året per patient.