Region Syddanmarks eget ambulanceselskab skal ikke i udbud

Det skriver DR, der ligeledes kan fortælle, at udvalget på mødet også besluttede, at Trekantsområdets ambulancekørsel, der indtil nu har været drevet af Falck, skal i udbud.

- Vi har brug for at give vores reddere tryghed. Når de hører ordet udbud, så ved vi, at de bliver frustrerede. Og derfor har vi brug for, at forsikre dem om, at de kan blive i Ambulance Syd alle sammen, siger Bente Gertz, socialdemokratisk formand i præhospitalsudvalget i Region Syddanmark, til DR.



Ambulance Syd opstod i 2016, da regionen hjemtog ambulancedriften fra BIOS, der blot et år tidligere havde vundet udbuddet over Falck, men som igennem hele driftsperioden havde vanskeligheder med at skaffe ambulancereddere.