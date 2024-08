Region vil beholde flere ansvarsområder lokalt

De seneste 12 år har Martin og Ruth Maria Kondrup boet midt i naturen uden for landsbyen Højen ved Vejle. Men marker og træer kan blive udskiftet med industri og trafik, hvis kommunens planer bliver en realitet.

Et spraglet tæppe af økologisk dyrkede grøntsager og farvestrålende blomster fylder jordlodderne omkring ejendommen Kastanjely.

Af principielle grunde har vi svært ved at sælge noget til fordel for industri Martin Kondrup, gårdejer

Gården ligger naturskønt i et område mellem motorvejstilkørsel Vejle Syd og landsbyen Ny Højen. Norske Ruth Maria Kondrup og hendes mand Martin Kondrup nyder at bo midt i de grønne omgivelser, som ligger op ad et Natura 2000 område, hvor flere truede dyrearter holder til. - Selvom den natur, der ligger her, ikke er registreret, så ser jeg selv løvfrøer, vandsalamandere og masser af flagermus, som er vigtige at tage vare på. Og netop amfibierne er en af de grupper, som virkelig er truet af biodiversitetskrisen, fortæller Ruth Maria Kondrup.

Vil ikke sælge Men Vejle Kommune har nye planer for markarealerne mellem det beskyttede naturområde og motorvejen, hvor gården ligger.

Kommunen er nemlig på udkig efter steder til erhvervsudvikling og har indtil videre opkøbt to ejendomme ved siden af Kastanjely for at få jord til planerne. Ruth Maria og Martin Kondrup har også selv været i kontakt med kommunen om et eventuelt salg. Men de valgte at bakke ud, før det blev konkret. - Af principielle grunde har vi svært ved at sælge noget til fordel for industri. Havde det været til fordel for, at man skulle udbygge naturen noget mere, havde vi set helt anderledes på det, siger Martin Kondrup.

Det er dette område ved Højen, kommunen afsøger som muligt komme industriområde.

Afviser alternativt forslag De lokale i området har også en anden bekymring. Siden 1996 har en vej fra motorvejen, forbi Højen og til Ødsted spøget i kulisserne. Den er tegnet ind på kortene, men er aldrig blevet til noget. Men nu frygter en tidligere protestgruppe, at industriområdet gør vejen aktuel igen. - Vi er jo ikke interesserede i industriområdet, og vejen har vi aldrig nogensinde været interesseret i. Derfor er vi kommet med et nyt forslag, hvor man lægger industrijorden ud til motorvejen, hvor man i forvejen har problematikken med hensyn til støj og visuelle effekter, siger Gunnar Kyed fra protestgruppen.

Gunnar Kyed (tv.) er som ægteparret Kondrup bekymret for kommunens planer.

Vejle Kommunes borgmester Jens Ejner Christensen (V) anerkender det alternative forslag, borgerne kommer med. Ifølge ham er området tættere på motorvejen dog også kategoriseret som et naturområde, fordi Skærup Ådal ligger her. Derfor er det heller ikke muligt at lægge industri her, lyder det fra borgmesteren. - Jeg har super meget respekt for, at der er følelser med i spillet, og at det er sådan, når vi som kommune er ude at se på områder og arealer. Vi har forsøgt at holde en række møder med de lodsejere, der var direkte berørte, og om tre uger, så har vi et et større borgermøde i Højen Forsamlingshus, hvor vi kan få lov til at fortælle lidt om, hvad det er for nogle tanker, vi går med på sigt, siger Jens Ejner Christensen.

Jens Ejner Christensen (V) er borgmester i Vejle Kommune.