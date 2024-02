Region vil gøre sygehuse mere klimavenlige

I en pressemeddelelse oplyser de blandt andet, at områdets sygehuse og sociale institutioners el- og varmeforbrug udelukkende skal dækkes af vedvarende energi som eksempelvis sol- og vindenergi fra 2030.

Samtidig skal udledningen af drivhusgasser fra regionens byggerier falde med hele 75 pct. sammenlignet med 2020.



Helt konkret præsenterer Region Syddanmark seks områder, der skal opfylde en 2030-klimaplan.

En plan, regionsrådet nu har godkendt:

- Vi kommer ikke uden om, at der skal bruges el og varme på de syddanske sygehuse, og at vi skal renovere vores sygehuse eller bygge nyt til fremtidens patienter, men vi vil sørge for, at det klimaaftryk, det efterlader, er så lille som muligt. Nu har vi en konkret køreplan. Vi ved, hvad der skal til, og effekten af de planlagte indsatser vil ikke blot kunne ses på regionens grønne bundlinje, men også bidrage til de nationale klimamål, fortæller Karsten Uno (S), der er formand for Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling i Region Syddanmark

Selv skriver Region Syddanmark, at man med klimaplanen vil skåne atmosfæren for 140.000 tons CO2.