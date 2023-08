Region vil sætte stopper for lange ventetider for voldtægtsofre

I dag venter akutte ofre 3-4 uger på psykologsamtaler og senhenvendere 4-6 måneder, når de skal have hjælp på OUH. På Sygehus Lillebælt var ventetiden 3-4 måneder for akutte ofre og 12-18 måneder for senhenvendere ved årsskiftet, men siden har sygehuset været i fuld gang med at afvikle ventelisten.



Målet er at få en maksimal ventetid på 2-3 uger for akutte patienter, der henvender sig inden for 30 dage efter voldtægten. Sene henvendelser skal have en maksimal ventetid på en måned.

Sidste år var der 329 voldtægtsofre, der søgte psykologhjælp i Region Syddanmark.