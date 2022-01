Regioner og kommuner vil have sundhedsreform nu

Flere ældre kommer til at betyde, at flere får brug for sundhedsvæsnet. Men antallet af ældre er allerede steget. Og stigningen vil accelerere de kommende år.

Derfor er behovet for en reform af sundhedsvæsnet akut.

Det siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), før statsminister Mette Frederiksen (S) i Folketingssalen onsdag skal stå på mål for, at et udspil til en sundhedsreform igen er blevet udskudt.

Hun er indkaldt til hasteforespørgsel af oppositionspartierne.

- Vi står midt i den udvikling, som også presser os i fremtiden. Nogle gange, når vi taler om demografi og sygdomsmønster, lyder det som noget, der ændrer sig i fremtiden. Vi står midt i det nu, siger Stephanie Lose.

I statsminister Mette Frederiksens nytårstale 1. januar blev et udspil til en sundhedsreform udskudt på ubestemt tid.

Hun sagde, at tiden ikke er til at "gennemføre store forandringer i sundhedsvæsenet", når "vi står midt i en svær pandemi".

Så snart det er muligt, vil regeringen komme med et udspil, uddybede hun. Hun kom dog ikke ind på hvornår.

- Det er en fejlslutning at sige, at fordi der er rigtig travlt ude i sundhedsvæsnet nu, så kan man ikke lave noget på Christiansborg og i regeringen. Det er helt forkert, siger Stephanie Lose.

- Det er nu, de skal lave noget, så kan vi give os i kast med implementeringen, når corona forhåbentlig slipper sit tag igen.