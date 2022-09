Regioner vil have penge til bus og tog med fra møde med minister

Mødet handler om kompensation til trafikselskaberne for direkte følger af coronarestriktionerne i årets første måneder. Samtidig plages den kollektive trafik af stigende priser på brændstof.

- I regionerne mangler vi på den regionale buskørsel samlet set knap en kvart milliard kroner. Det er nogenlunde ligeligt fordelt med dels effekten af, at der stadig er færre passagerer i busserne end før corona, dels at brændstofpriserne er steget, siger formand for Region Syddanmark og næstformand i Danske Regioner Stephanie Lose (V).